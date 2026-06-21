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Сегодня, 00:36

ESPN: Сака рискует не успеть восстановиться к матчу Англия — Гана

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Букайо Сака рискует не успеть восстановиться к матчу второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 против Ганы 23 июня. В субботу, 20 июня, он тренировался отдельно от основного состава.

По данным источников ESPN, 24-летний игрок следует программе управления нагрузкой, связанной с проблемой ахиллова сухожилия, чтобы обеспечить возможность более активного участия в турнире.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель намекнул ранее на этой неделе, что Сака, возможно, не сможет выйти в старте до заключительного матча группы против Панамы 28 июня.

«Букайо будет становиться все более готовым. Думаю, к последнему матчу в этой группе он будет готов полностью», — сказал тогда немецкий специалист.

Сака в матче со сборной Хорватии (4:2) отыграл 18 минут и отметился результативной передачей. Всего за сборную у него 14 голов и 10 передач в 50 встречах.

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