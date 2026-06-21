Защитник сборной Нидерландов ван Дейк после матча со Швецией: «Победа всегда многое меняет»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что победа над сборной Швеции на чемпионате мира-2026 должна поднять настроение нидерландским игрокам и болельщикам.

В субботу, 20 июня, Нидерланды на «Эн-Эр-Джи Стэдиуме» в Хьюстоне (США) разгромили соперника со счетом 5:1.

«Хороший матч. У нас были неплохие моменты. После первого тайма игра немного сбавила обороты. Пять голов, при этом все они забиты в очень красивом стиле. Теперь нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре. Победа всегда многое меняет. Перед матчем у нас был хороший настрой. Мы хорошо разобрали свою игру с Японией: первый тайм был неплохим, но потом все пошло не так. Эта победа должна поднять настроение. Было здорово увидеть на трибунах столько людей в оранжевых футболках», — приводит AD слова ван Дейка.

Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Следующий матч на чемпионате мира-2026 нидерландцы проведут 26 июня против Туниса.