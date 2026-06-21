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Сегодня, 01:55

Ренар: «Главный пример для Туниса — это ничья Кабо-Верде с Испанией»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар поделился ожиданиями от предстоящих матчей групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 с Японией и Нидерландами.

«Главный пример для нас — это ничья Кабо-Верде с Испанией, возможно, самыми большими фаворитами на этом турнире. Это должно дать нам надежду на то, что когда ты хорошо организован, един, когда можешь бороться с сильной мотивацией, можно добиться результатов.

Мы также видели, как ДР Конго сыграла вничью с Португалией, что стало фантастическим результатом для африканской команды. Кот-д'Ивуар также выступил очень хорошо, и мы должны следовать этому примеру и не бояться ничего. Если мы не верим, что можем выиграть завтрашний матч, нам просто стоит уехать домой.

В футболе нет магов. Есть работа, подготовка, умение быть хорошими и эффективными в важные моменты.

В матче против Японии нам нужно быть безупречными в коллективных действиях. Мы должны уважать их, но не бояться. Мы должны найти решимость глубоко внутри себя, чтобы добиться успеха в этом матче.

Мы должны вернуть улыбку и надежду нашему народу, который все еще переживает разочарование от нашего последнего матча», — сказал французский тренер на пресс-конференции.

Матч Тунис — Япония пройдет 21 июня. Начало в 07.00 по московскому времени.

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