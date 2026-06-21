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Эквадор — Кюрасао: онлайн трансляция ЧМ по футболу

Эквадор и Кюрасао сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Кюрасао.
Фото Reuters

Сборные Эквадора и Кюрасао сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 21 июня. Встреча группы E пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Начало игры — в 03.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа E.
21 июня, 03:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Эквадор
Кюрасао

Онлайн-трансляцию матча Эквадор — Кюрасао можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 02.40 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Эквадор — Кюрасао можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Эквадор стартовал на чемпионате мира с поражения от Кот-д'Ивуара со счетом 0:1. Кюрасао в первом туре уступил Германии — 1:7. Команды выступают в группе E, где также играют сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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