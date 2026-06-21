Шлоттербек может пропустить остаток чемпионата мира-2026 из-за травмы

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира-2026 из-за травмы, сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсман.

«У Нико подозрение на повреждение связок. Выглядит неважно», — цитирует Нагельсмана инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний Шлоттербек в перерыве матча второго тура групповой стадии ЧМ-2026 с Кот-д'Ивуаром был заменен на Антонио Рюдигера.

Шлоттербек в 29 матчах за национальную команду забил один гол и сделал три результативные передачи.

Сборная Германии гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026. 25 июня она сыграет в третьем группе групповой стадии с Эквадором.