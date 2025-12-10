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10 декабря 2025, 00:25

Иран и Египет осудили планируемую акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026

Фото Global Look Press

Ассоциация футбола Египта направила официальное письмо в ФИФА, в котором осудила планируемую акцию в поддержку ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ») на предстоящем чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее стало известно, что оргкомитет ЧМ-2026 намерен провести акцию на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле во время матча групповой стадии, который пройдет в ночь на 27 июня по московскому времени. По итогам жеребьевки определилось, что в этот день на арене сыграют сборные Ирана и Египта.

«АФЕ направила официальное письмо в ФИФА, в котором категорически отвергает проведение любых мероприятий, связанных с поддержкой гомосексуализма, во время матча между сборными Египта и Ирана. Ассоциация отвергает мероприятия, которые напрямую противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям в регионе, особенно в арабских и исламских обществах», — приводит ТАСС текст заявления Ассоциации футбола Египта.

Организация также пояснила, что, по ее мнению, в целях поддержания духа единства и мира следует избегать включения мероприятий, которые могут спровоцировать культурную и религиозную рознь среди болельщиков.

Федерация футбола Ирана также подала протест из-за намерения провести акцию.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Египет и Иран по итогам жеребьевки попали в группу G вместе с Бельгией и Ираном.

Источник: ТАСС
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