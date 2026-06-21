Защитник сборной Германии Та о матче с Кот-д'Ивуаром: «Мы не сдавались, мы просто продолжали идти вперед»

Защитник сборной Германии Джонатан Та прокомментировал победу над сборной Кот-д'Ивуара (2:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«У нас было все, что нужно для успеха на турнире. Победный менталитет, командный дух. Мы не сдавались, мы просто продолжали идти вперед. Ребята, выходившие на замену, привнесли в игру новую энергию. Дениз Ундав заслуживает особого упоминания. Он был выдающимся», — цитирует 30-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Сборная Германии гарантировала себе место в плей-офф. Она занимает первое место в таблице группы E с шестью очками после двух игр.