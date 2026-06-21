Нападающий сборной Нидерландов Бробби высказался о победе над Швецией на ЧМ: «Потрясающее чувство»

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби поделился эмоциями после победы над Швецией (5:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

В матче, который проходил на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США), 24-летний форвард забил на 5-й и 17-й минутах. Он стал автором самого быстрого дубля на ЧМ за последние 20 лет.

«Это потрясающее чувство — оказывать непосредственное влияние на игру, и я думаю, что как команда мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что у всех нас хорошие отношения, и мы будем биться друг за друга, это главное», — цитирует Бробби официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов, которая занимает первое место в квартете F, завершит групповой этап матчем с Тунисом 26 июня.