Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:09

Нападающий сборной Нидерландов Бробби высказался о победе над Швецией на ЧМ: «Потрясающее чувство»

Сергей Филин

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби поделился эмоциями после победы над Швецией (5:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

В матче, который проходил на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США), 24-летний форвард забил на 5-й и 17-й минутах. Он стал автором самого быстрого дубля на ЧМ за последние 20 лет.

«Это потрясающее чувство — оказывать непосредственное влияние на игру, и я думаю, что как команда мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что у всех нас хорошие отношения, и мы будем биться друг за друга, это главное», — цитирует Бробби официальный сайт ФИФА.

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо забивает третий гол в&nbsp;ворота Швеции.Бробби и Гакпо разорвали скандинавскую оборону. Со Швецией весело, но для Нидерландов она слишком наивная

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов, которая занимает первое место в квартете F, завершит групповой этап матчем с Тунисом 26 июня.

Чемпионат мира. Группа F.
20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Нидерланды
5:1
Швеция
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Брайан Бробби

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Защитник сборной Нидерландов ван Дейк после матча со Швецией: «Победа всегда многое меняет»
Капитан сборной Швеции Линделеф о поражении от Нидерландов: «Пропущенные голы получились легкими»
Германия — Кот-д'Ивуар: ивуарийцы ведут в счете после первого тайма
Карпина отреагировала на критику французской ведущей в адрес Доку
Источник: Рафинья пропустит матч Бразилии с Шотландией на ЧМ-2026 из-за травмы бедра
Французская телеведущая Пьеррон раскритиковала Доку из-за желания уехать с ЧМ ради рождения первенца
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Капитан сборной Швеции Линделеф о поражении от Нидерландов: «Пропущенные голы получились легкими»

Защитник сборной Нидерландов ван Дейк после матча со Швецией: «Победа всегда многое меняет»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости