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Сегодня, 01:32

Ундав повторил рекорд 1990 года по результативности игроков запаса на одном чемпионате мира

Павел Лопатко

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав забил два гола в ворота сборной Кот-д'Ивуара в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 и принес своей команде победу.

Форвард отличился на 68-й и 90+4-й минутах. Он вышел на замену на 60-й минуте.

По данным Opta, Ундав повторил рекорд экс-нападающего сборной Камеруна Роже Милла на чемпионате мира-1990 по количеству результативных действий для игрока замены на одном чемпионате мира (как минимум, с 1966 года). У Ундава три гола и две передачи.

Всего у Ундава девять голов и четыре результативные передачи в 11 встречах за национальную команду.

Сборная Германии гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026.

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Дениз Ундав

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