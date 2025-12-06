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6 декабря 2025, 23:22

Суперкомпьютер Opta назвал Испанию главным фаворитом чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Суперкомпьютер аналитической компании Opta составил рейтинг главных фаворитов на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщается в соцсетях Opta

Согласно оценке суперкомпьютера, больше всего шансов завоевать трофей у сборной Испании (17%). В тройку фаворитов также вошли команды Франции (14,1%) и Англии (11,8%). Шансы аргентинцев на защиту титула оцениваются в 8,7%.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нем впервые в истории примут участие 48 сборных.

Испания по итогам жеребьевки попала в одну группу с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде. Франция сыграет на групповом этапе с Сенегалом, Норвегией, также к ним присоединится победитель межконтинентальных стыков (Боливия/Суринам/Ирак). Англия оказалась в квартете с Хорватией, Панамой и Ганой.

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