Игрокам сборной ЮАР вручили подарки стоимостью 50 тысяч долларов США за ничью с Чехией

Игроки сборной ЮАР получили в качестве подарков ювелирные изделия после ничьей со сборной Чехии (1:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает Ataque Futbolero.

По данным источника, стоимость такого подарочного набора составляет около 50 тысяч долларов США. В том числе футболистам вручили наручные часы, цепи и другие украшения.

Сборная ЮАР с одним очком идет на последнем, четвертом месте в таблице группы А ЧМ-2026. 25 июня она сыграет со сборной Кореи.