В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси

В аргентинском Неукене состоялась церемония открытия статуи нападающего национальной сборной и «Интер Майами» Лионеля Месси высотой 26 метров, сообщает The New York Times.

Автором работы является скульптор-самоучка Альдо Бероиса. Месси запечатлен в позе празднования победы на чемпионате мира 2022 года: на коленях, трофей между ног, одна рука на груди, другая указывает в небо.

Бероиса потратил на изготовление статуи год.

По открытым данным, новая статуя Месси является самым высоким подобным объектом в мире. Она превосходит 21-метровую статую в Индии.

Месси 38 лет. Он чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный — «Золотой бутсы».

На ЧМ-2026 Месси в забил три гола в одном матче.