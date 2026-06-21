Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 03:38

В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси

Павел Лопатко

В аргентинском Неукене состоялась церемония открытия статуи нападающего национальной сборной и «Интер Майами» Лионеля Месси высотой 26 метров, сообщает The New York Times.

Автором работы является скульптор-самоучка Альдо Бероиса. Месси запечатлен в позе празднования победы на чемпионате мира 2022 года: на коленях, трофей между ног, одна рука на груди, другая указывает в небо.

Бероиса потратил на изготовление статуи год.

По открытым данным, новая статуя Месси является самым высоким подобным объектом в мире. Она превосходит 21-метровую статую в Индии.

Месси 38 лет. Он чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, олимпийский чемпион, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный — «Золотой бутсы».

На ЧМ-2026 Месси в забил три гола в одном матче.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
ЧМ-2026, расписание и результаты 20-21 июня: Германия победила Кот-д'Ивуар, Нидерланды разгромили Швецию и другие матчи
Эквадор и Кюрасао сыграли вничью на чемпионате мира-2026
Сборная Германии победила в трех матчах подряд на чемпионатах мира
Сборная Германии впервые с 2018 года выиграла матч чемпионата мира, уступая после первого тайма
Ундав после матча Германия — Кот-д'Ивуар: «Это действительно важная победа»
Тренер сборной Марокко Уаби: «Мы гордимся, когда наши игроки получают возможность играть за такие большие клубы, как «Бавария»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник сборной Германии Та о матче с Кот-д'Ивуаром: «Мы не сдавались, мы просто продолжали идти вперед»

Эквадор — Кюрасао: в первом тайме соперники голов не забили

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости