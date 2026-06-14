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14 июня, 16:57

Непомнящий назвал Швецию аутсайдером в матче ЧМ-2026 против Туниса

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча Швеция — Тунис на чемпионате мира-2026.

«Когда у меня спрашивают о фаворитах, я называю европейские команды — Испанию, Францию, Англию, Португалию, но никак не Швецию. Я отношу шведов к аутсайдерам, даже в матче с Тунисом. Североафриканские команды показывают себя хорошо — Марокко, Тунис, Египет, Алжир. Так уже исторически сложилось», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч группы F пройдет 15 июня и начнется в 05.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян

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