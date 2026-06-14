Валерий Непомнящий считает, что матч ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар — Эквадор завершится вничью

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча Кот-д'Ивуар — Эквадор на чемпионате мира-2026.

«Кот-д'Ивуар для меня является одним из лидеров африканского футбола, но не более. Знаю, что Эквадор хорошо себя проявил в отборочном турнире. Ни одна из команд не является аутсайдером в этом матче. Можно предположить, что будет ничья», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч группы E пройдет 15 июня и начнется в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

Давид Петросян

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