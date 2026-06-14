Сборные Германии и Кюрасао проведут матч на чемпионате мира

Сборные Германии и Кюрасао проведут матч в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 14 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Матч Германия — Кюрасао можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе Е, где также играют Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE

За основными событиями и результатом игры Германия — Кюрасао можно следить в матч-центре на нашем сайте.