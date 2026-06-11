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Сегодня, 05:33

Сборной Гаити запретили играть на ЧМ-2026 в форме с изображением войны за независимость

Евгений Козинов
Корреспондент
Мартин Экспириенс и Карленс Аркус.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сборной Гаити пришлось изменить дизайн формы на чемпионат мира-2026, так как на футболках была изображена сцена войны за независимость страны. ФИФА не одобрила такую экипировку, сославшись на нарушение правил в отношении политических высказываний.

«В ходе проверки ФИФА определила, что некоторые визуальные элементы могут быть истолкованы по-разному в соответствии с ее правилами в отношении экипировки, и в конечном итоге запросила внесение изменений в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, наша компания уважает процедуру и выполнила окончательные требования», — сообщил Reuters прездставитель компании Saeta, базирующейся в Колумбии

По словам людей, работавших над дизайном, он прославляет гордость, стойкость и дух гаитянского народа и не был задуман как политическое заявление.

Гаити второй раз в истории сыграет на чемпионате мира. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Гаитянцы в группе C сыграют с Бразилией, Марокко и Шотландией.

Винисиус Жуниор, Вильсон Изидор, Ашраф Хакими, Скотт Мактоминай.Звездная Бразилия, загадочные гаитяне и битва Марокко с Шотландией. Что нужно знать о группе С ЧМ-2026
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