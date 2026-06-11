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Сегодня, 06:14

Блаттер — о непопадании арбитра на ЧМ-2026: «Инфантино должен показать, что он сильнее своего друга Трампа»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию и ее нынешнего руководителя Джанни Инфантино из-за ситуации с сомалийским арбитром Омаром Артаном, которому было отказано во въезде в США.

«Я уже не так подвижен, но остатки моего разума еще есть. У меня все хорошо, я счастливый человек. В обеденный перерыв я выхожу с другом немного погулять. Дома у меня есть велотренажер. Буду смотреть чемпионат мира-2026, футбол — это моя жизнь, и я не могу от него отказаться. Я не всегда доволен тем, что происходит, но я больше не в силах что-либо изменить.

Ситуация с арбитром Артаном? Это невероятно и абсурдно. Когда стране предоставляется право проведения чемпионата мира, существуют два священных и основополагающих принципа. Первый — это безопасность, которую страна должна гарантировать на время проведения мероприятия. Второй — это выдача въездных виз всем официальным лицам ФИФА. Нет ничего более официального, чем судья. Если страна отказывает во въезде судье, это серьезная проблема, и чемпионат мира не должен проводиться в такой стране. Вина лежит прежде всего на ФИФА: она отказалась от этого принципа, который США не смогли соблюдать. Турнир остановить невозможно, но это возмутительно. Нынешний президент (Джанни Инфантино) должен показать, что он сильнее своего великого друга в Белом доме (Дональд Трамп), не так ли? Когда вы начинаете позволять политике доминировать над вами, это плохо. И другие федерации тоже должны протестовать», — приводит L'Equipe слова Блаттера.

Сомалиец был включен ФИФА в список судей для работы на чемпионате мира-2026, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде без каких-либо объяснений.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Омар Артан.Гостеприимство по-американски. Лучшего арбитра Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026
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