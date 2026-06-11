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Сегодня, 05:01

Инфантино: «Если бы ФИФА продавала билеты на ЧМ-2026 по более низкой цене, они бы попали на вторичные рынки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в защиту ценообразования на билеты ЧМ-2026 после критики со стороны болельщиков, которые утверждали, что стоимость является непомерно высокой.

«Начальная цена в 60 долларов — это самая низкая цена входа среди всех видов американского спорта на стадии плей-офф. Если бы мы продавали билеты по более низкой цене, они бы попали на вторичные рынки по гораздо более высоким ценам. Каждый полученный доллар возвращается в организацию и будет потрачен на развитие футбола», — цитирует Reuters Инфантино.

По словам главы организации, было реализовано более шести миллионов билетов на турнир, а спрос превзошел ожидания в 10 раз.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР состоится на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице в четверг, 11 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

&laquo;Соу-Фай Стэдиум&raquo; и&nbsp;футболисты сборной Ирана.Электричка за 150 долларов, нераспроданные билеты и лживые обещания ФИФА. Пока ЧМ-2026 — одна большая проблема

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Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино

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