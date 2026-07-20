Сборная Аргентины поддержала Месси после финала ЧМ-2026: «Твои слезы — наши слезы, капитан»

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала эмоциональное обращение к капитану национальной команды Лионелю Месси после финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче турнира 19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1. Во время церемонии награждения 39-летний Месси не сдержал слез.

«Твои слезы — наши слезы, капитан. Ты подарил нам величайшие радости в нашей жизни. Спасибо за самоотдачу, за магию и за то, что отдавал всего себя до последней секунды. Мы любим тебя навсегда, Лео!» — говорится в публикации сборной.

Месси выступил на шестом для себя чемпионате мира. В 2022 году вместе со сборной Аргентины он завоевал золотые медали на турнире — тогда аргентинцы победили в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).