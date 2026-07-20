Месси не полетел в Аргентину после поражения сборной в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на родину после поражения национальной команды в финале чемпионата мира-2026.

«Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха», — говорится в заявлении Ассоциации футбола Аргентины.

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.