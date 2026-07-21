Талалаев: «Фергюсон прав: «Атака выигрывает матчи, оборона — титулы»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» подвел итоги финала ЧМ-2026.

«Алекс Фергюсон когда-то произнес: «Атака выигрывает матчи, оборона — титулы». ЧМ-2026 в очередной раз эту мудрость подтвердил.

За восемь игр Испания пропустила лишь один мяч. Защитники настолько четко справлялись со своими обязанностями, что у вратаря Симона набралось за турнир всего 10 сейвов. Меньше, чем сделал аргентинец Мартинес в финале!

Там встретились не просто две сильнейшие команды планеты на данный момент. Чемпионам мира-2022 противостояли чемпионы Европы-2024. Может ли быть вывеска круче?

При этом Испания и Аргентина абсолютно разные стилистически. Одни ставят на системность, другие — на импровизацию.

Кстати, то же самое было в матче за третье место, где сошлись системный футбол Томаса Тухеля и индивидуальное мастерство французов. И тогда, и сейчас системность победила. Правда, вчера — без голевой феерии», — написал Талалаев для «СЭ».