Губерниев о сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Ябеды, драчуны и плаксы»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение сборной Аргентины после решающего матча на чемпионате мира.

В финале ЧМ-2026, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Ябеды, драчуны и плаксы! Тьфу на таких!», — написал Губерниев в соцсетях.

После финального свистка аргентинцы устроили драку. ФИФА намерена провести расследование в отношении южноамериканской сборной.