Паредес отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес играл в трех последних матчах чемпионата мира по футболу с трещиной в ребре, сообщает Ole.

По данным источника, 32-летний хавбек выходил на поле с болью и иногда не мог дышать. В расположении сборной приняли решение о неразглашении о травме игрока, чтобы не давать соперникам преимущества.

В финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

На ЧМ-2026 Паредес в 7 матчах не отметился результативными действиями.