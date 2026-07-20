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Сегодня, 20:42

Паредес отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре

Сергей Филин
Леандро Паредес.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес играл в трех последних матчах чемпионата мира по футболу с трещиной в ребре, сообщает Ole.

По данным источника, 32-летний хавбек выходил на поле с болью и иногда не мог дышать. В расположении сборной приняли решение о неразглашении о травме игрока, чтобы не давать соперникам преимущества.

В финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

На ЧМ-2026 Паредес в 7 матчах не отметился результативными действиями.

Леандро Паредеса и&nbsp;Эрика Гарсию разнимают после финала ЧМ-2026.Паредес устроил драку после финала ЧМ-2026 с Испанией. Аргентинец схватил за горло Гарсию и повалил Гави

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