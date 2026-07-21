Энцо Фернандес после финала ЧМ-2026: «Есть нечто гораздо более важное, чем результат»

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился мыслями после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Когда проходит время, понимаешь, что есть нечто гораздо более важное, чем результат. Уже много лет эта команда представляет нашу страну наилучшим образом. Она учит, что соревноваться — это не просто побеждать, а отдавать все за эту футболку и никогда не опускать рук. Быть частью этой команды, которая всегда боролась изо всех сил и защищала эти цвета с гордостью, смирением и самоотдачей.

Я хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что всегда были рядом, поддерживали нас в каждом матче, за вашу любовь, за безусловную поддержку и за то, что вы давали нам чувствовать себя хозяевами в любой точке мира.

Носить футболку моей страны — это величайшая честь в моей карьере, и я буду продолжать отдавать все каждый раз, когда мне выпадет защищать ее», — написал 25-летний футболист в соцсети.

На 82-й минуте финального матча ЧМ-2026 Фернандес получил первую желтую карточку за неспортивное поведение. На 90+3-й минуте он грубо сфолил на защитнике испанцев Пау Кубарси, получил второе предупреждение и был удален с поля.