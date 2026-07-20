«Барселона» поднялась на четвертое место среди клубов с наибольшим числом победителей ЧМ

После победы сборной Испании на ЧМ-2026 «Барселона» поднялась на четвертое место среди клубов с наибольшим числом победителей чемпионатов мира в составе.

В решающем матче ЧМ-2026, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Теперь в истории «Барселоны» есть 20 победителей чемпионата мира. На ЧМ-2026 за сборную Испании играли Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

На первом месте находится «Ювентус» (28 чемпионов мира). Помимо туринского и каталонского клубов в топ-5 попали «Бавария» (23), «Интер» и «Рома» (18).