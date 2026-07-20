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Сегодня, 18:25

Мостовой назвал Фернандеса дебилом после удаления в финале ЧМ-2026

Фото Reuters

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением об удалении полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в финале чемпионата мира-2026 против Испании (0:1).

На 82-й минуте футболист получил первую желтую карточку за неспортивное поведение. На 90+3-й минуте Фернандес грубо сфолил на защитнике испанцев Пау Кубарси, получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Все шло к серии пенальти, если бы не дебилизм Энцо Фернандеса. Он подвел команду, подвел страну. Лишний раз убеждаюсь, что в футболе глупость тоже существует. Как можно идти в такой стык в центре поля, имея желтую карточку? Дебил. После этого стало ясно, что аргентинцы не выдержат и испанцы их накажут», — сказал Мостовой «СЭ».

Фернандес стал шестым игроком, удаленным в решающих матчах мировых первенств. Ранее в финалах ЧМ красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти (1990), француз Марсель Десайи (1998), француз Зинедин Зидан (2006) и нидерландец Джон Хейтинга (2010). Лишь однажды команда, оставшаяся в меньшинстве, сумела одержать победу в финале чемпионата мира.

(Давид Петросян)

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