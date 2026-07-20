Мостовой: «Я бы на месте Трампа тоже остался на фотографию с чемпионами мира»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение президента США Дональда Трампа остаться рядом с игроками сборной Испании перед командным фото с Кубком мира после финального матча чемпионата мира-2026.

«Это круто. Мы знаем, что Трамп отличается своим поведением. Зато сейчас весь мир об этом говорит! Отойди он в сторону — ничего бы не было. Я бы на его месте тоже остался на фотографию с чемпионами мира. Многие хотят испытать эту минуту славы. Потом те же испанцы будут говорить, что с ними президент США стоял радовался!» — сказал Мостовой «СЭ».

После вручения трофея глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино пытался увести 80-летнего Трампа от игроков, однако он предпочел не покидать свое место.

(Давид Петросян)