Талалаев — об Олисе: «Если начнет забивать — встанет в один ряд с Месси и Мбаппе»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» сравнил игру сборных Испании и Франции на ЧМ-2026.

«Испанцы практически не ошибаются. Великолепно работают как с мячом, так и без него. Не оголяют зоны. Все, в том числе Ямаль, успешно сочетают индивидуальную игру с командными взаимодействиями. Никто не тянет одеяло на себя. Каждый знает, что от него требуется на поле, и спокойно расшатывает оборону соперника, заставляя его фолить.

У тех же французов все сложносочиненные атаки идут через Олисе. Остальные полагаются на индивидуальные действия. Особенно Мбаппе. Когда он пускается в обводку, партнеры, конечно же, под него подстраиваются. Если потеря или обрез, у соперника сразу появляется пространство для контрвыпада. Чем испанцы в полуфинале и воспользовались.

Еще два слова об Олисе, лучшем ассистенте турнира. Его прогресс впечатляет. Парень изумительно оснащен технически, тонко чувствует момент, когда надо отдать пас. Осталось добавить в концовке. Наколотить-то за этот месяц мог не меньше, чем Мбаппе, в каждом матче имел кучу моментов. Если Майкл начнет забивать — встанет в один ряд с Лео и Килианом», — написал Талалаев для «СЭ».