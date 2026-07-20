Отаменди стал вторым самым возрастным полевым игроком в финалах чемпионатов мира

Сборная Аргентины проиграла сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

В концовке первой половины встречи травму получил защитник аргентинской команды Лисандро Мартинес. На 44-й минуте его заменил Николас Отаменди.

Отаменди побил рекорд шведа Гуннара Грена (37 лет и 241 дня), став вторым самым возрастным полевым игроком (38 лет, 157 дней) в финалах чемпионатов мира.

За сборную Аргентины Отаменди в 139 матчах забил восемь голов и отдал три результативные передачи.