Испания поднялась на первое место в рейтинге ФИФА после победы на ЧМ-2026, Россия осталась на 35-й позиции
Сборная Испании поднялась на первое место рейтинга ФИФА после победы на чемпионате мира-2026.
У триумфатора ЧМ-2026 1995,88 балла. Аргентина (1970,37) опустилась на вторую позицию. Далее расположились сборные Франции (1948,97), Англии (1922,83), Бразилии (1804,92), Марокко (1803,99), Португалии (1787,85), Бельгии (1778,36), Нидерландов (1775,54) и Мексики (1754,30).
Россия (1529,60) сохранила за собой 35-ю позицию.
Источник: ФИФА
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