Около миллиона человек встретили сборную Испании в Мадриде после победы на ЧМ

Около миллиона болельщиков вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании после победы на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

19 июля сборная Испании в финале чемпионата мира в Ист-Ратерфорде обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

После возвращения на родину футболисты посетили дворец Сарсуэла, где их приняли король Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София. Затем команда отправилась в резиденцию премьер-министра Испании Педро Санчеса.

После официальных мероприятий автобус с игроками проследовал по центральным улицам Мадрида к городской ратуше. Несмотря на жаркую погоду, вдоль маршрута собрались сотни тысяч болельщиков с национальными флагами и футболками сборной.

По оценке местных властей, на улицы столицы вышли около миллиона человек, а праздничные мероприятия, как ожидается, продлятся до глубокой ночи. Гулянья в Мадриде начались еще днем 19 июля.