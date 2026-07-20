Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 22:34

Около миллиона человек встретили сборную Испании в Мадриде после победы на ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Около миллиона болельщиков вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании после победы на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

19 июля сборная Испании в финале чемпионата мира в Ист-Ратерфорде обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

После возвращения на родину футболисты посетили дворец Сарсуэла, где их приняли король Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София. Затем команда отправилась в резиденцию премьер-министра Испании Педро Санчеса.

После официальных мероприятий автобус с игроками проследовал по центральным улицам Мадрида к городской ратуше. Несмотря на жаркую погоду, вдоль маршрута собрались сотни тысяч болельщиков с национальными флагами и футболками сборной.

По оценке местных властей, на улицы столицы вышли около миллиона человек, а праздничные мероприятия, как ожидается, продлятся до глубокой ночи. Гулянья в Мадриде начались еще днем 19 июля.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Роналду поставил лайк под видео, в котором ФИФА обвинили в помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026
Ламин Ямаль — главный претендент на «Золотой мяч» после ЧМ. Кто будет основным конкурентом?
Губерниев о сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Ябеды, драчуны и плаксы»
Трамп о ЧМ-2026: «Спасибо фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за отлично выполненную работу»
Месси: «Сейчас трудно оценить это по достоинству, но Аргентина дошла до двух финалов ЧМ подряд»
Паредес отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев о сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Ябеды, драчуны и плаксы»

Роналду поставил лайк под видео, в котором ФИФА обвинили в помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости