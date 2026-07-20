Впервые в истории АПЛ игроки одного клуба выиграли три ЧМ подряд

Впервые в истории АПЛ футболисты одного клуба выиграли три чемпионата мира подряд.

В финале ЧМ-2026, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Чемпионом в составе испанской команды стал защитник Педро Порро, который на клубном уровне выступает за «Тоттенхэм».

На чемпионате мира 2022 года победила Аргентина. Кубок вместе с ней завоевал защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро. А на ЧМ-2018 победу вместе со сборной Франции праздновал вратарь Уго Льорис, который тогда играл за «шпор».

В сезоне-2025/26 «Тоттенхэм» набрал 41 очко и занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ.