Колосков считает, что Инфантино сможет переизбраться на пост президента ФИФА, несмотря на скандал на ЧМ-2026

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением о конфликте между ФИФА и УЕФА.

Ранее стало известно, что президент УЕФА Александер Чеферин не приехал на финальный матч чемпионата мира-2026 из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Эта история уже стала причиной разлада УЕФА и ФИФА. Сначала протест выразила Бельгия, затем выступил Чеферин. Только кажется, что это мелочь. А на самом деле Инфантино допустил два серьезнейших нарушения устава ФИФА. Во-первых, он допустил вмешательство политиков, когда послушался Трампа и попал под его влияние. Во-вторых, дисциплинарный комитет — независимый орган. И президент ФИФА не имеет права им командовать.

Другое дело, что вряд ли это повлияет на судьбу предстоящих выборов президента ФИФА. Потому что никакая конфедерация, кроме УЕФА, не выступила с осуждением. Думаю, Инфантино скорее всего вновь станет президентом», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее журналист The Guardian Ромен Молина сообщал, что в УЕФА рассматривают возможность выдвинуть соперника Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.