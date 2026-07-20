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Сегодня, 21:05

Трамп о ЧМ-2026: «Спасибо фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за отлично выполненную работу»

Сергей Филин

Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира по футболу.

Турнир проходил в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

«Чемпионат мира по футболу имел впечатляющий успех! Хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших замечательных сотрудников правоохранительных органов. Спасибо также всем остальным участникам и, в частности, фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за отлично выполненную работу! Немногие смогут когда-либо добиться того, что он сделал, подняв чемпионат мира на такой уровень, который никто не считал возможным. Поздравляю всех!», — написал Трамп в соцсетях.

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В финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

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Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

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