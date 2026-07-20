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Сегодня, 07:15

Испания во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу в статусе действующего чемпиона Европы

Павел Лопатко

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Испания стала третьим действующим чемпионом Европы, выигравшим чемпионат мира по футболу (после свого же двойного успеха в 2008 и 2010 годах и сборной ФРГ 1972 в 1974 годах). Она также побеждала на Евро-2024.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории. В первый раз она побеждала в 2010 году. Она стала седьмой командой, имеющей более одного титула чемпиона мира.

Ферран Торрес.Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

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Чемпионат мира по футболу
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