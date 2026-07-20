Гол Шомуродова номинировали на звание лучшего на ЧМ-2026

Гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова вошел в список претендентов на звание лучшего на чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Шомуродов отличился на 10-й минуте матча 3-го тура группового турнира против сборной ДР Конго (1:3), перебросив мяч через вратаря ударом с острого угла.

Всего ФИФА включила в список 12 голов. Победитель будет определен по итогам голосования, которое продлится 48 часов. Среди претендентов также оказался победный мяч Феррана Торреса, принесший сборной Испании победу над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира.

Полный список номинантов: Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, против Катара), Хулиан Альварес (Аргентина, против Швейцарии), Джуд Беллингем (Англия, против Франции), Сидни Кабрал (Кабо-Верде, против Аргентины), Эрлинг Холанд (Норвегия, против Бразилии), Уилсон Изидор (Гаити, против Марокко), Элайджа Джаст (Новая Зеландия, против Ирана), Дайзен Маэда (Япония, против Швеции), Килиан Мбаппе (Франция, против Сенегала), Лионель Месси (Аргентина, против Алжира), Элдор Шомуродов и Ферран Торрес.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Турнир впервые прошел с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики.