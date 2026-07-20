Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:09

Гол Шомуродова номинировали на звание лучшего на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Reuters

Гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова вошел в список претендентов на звание лучшего на чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Шомуродов отличился на 10-й минуте матча 3-го тура группового турнира против сборной ДР Конго (1:3), перебросив мяч через вратаря ударом с острого угла.

Всего ФИФА включила в список 12 голов. Победитель будет определен по итогам голосования, которое продлится 48 часов. Среди претендентов также оказался победный мяч Феррана Торреса, принесший сборной Испании победу над Аргентиной (1:0 д.в.) в финале чемпионата мира.

Полный список номинантов: Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, против Катара), Хулиан Альварес (Аргентина, против Швейцарии), Джуд Беллингем (Англия, против Франции), Сидни Кабрал (Кабо-Верде, против Аргентины), Эрлинг Холанд (Норвегия, против Бразилии), Уилсон Изидор (Гаити, против Марокко), Элайджа Джаст (Новая Зеландия, против Ирана), Дайзен Маэда (Япония, против Швеции), Килиан Мбаппе (Франция, против Сенегала), Лионель Месси (Аргентина, против Алжира), Элдор Шомуродов и Ферран Торрес.

Чемпионат мира завершился 19 июля. Турнир впервые прошел с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Элдор Шомуродов
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Усы, розовые волосы и татуировка с лицом тренера. Что испанцы обещали сделать в случае победы на ЧМ-2026
10 самых крутых матчей чемпионата мира-2026
Удивительное достижение чемпиона мира. Испания пропустила один гол за турнир и прервала суперсерию Аргентины
Проклятие Кейна, звонок Трампа, шоу Возиньи и еще 16 культовых моментов, благодаря которым мы не забудем ЧМ-2026
Тренер сборной Аргентины Айяла ударил Ольмо после окончания финала ЧМ-2026
«Это ранит меня до глубины души». Скалони расплакался после финала ЧМ и намекнул на уход из сборной Аргентины
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мостовой: «Я бы на месте Трампа тоже остался на фотографию с чемпионами мира»

Паредес отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре
Новости
RSS RSS
Все новости