Губерниев о возможном расширении ЧМ-2030 до 64 сборных: «Бабло побеждает футбол»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении числа участников чемпионата мира до 64 сборных.

В понедельник, 20 июля президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что в чемпионате мира-2030 примут участие 64 команды.

«Не сомневаюсь. Дальше будет 128, а затем 256. Если на земле не наберется столько команд, попробуем поискать у руководителя подводной федерации — Посейдона. Может быть, у Зевса. Бабло побеждает футбол. Не знаю, как сработает эта формула, но прошедший чемпионат был одним из самых зрелищных в истории. А также самый экономически выгодный. Европа, которая что-то там пыхтела, получит свою долю от 15 миллиардов и благополучно закроет рты. 256 команд — цель, к которой будет идти ФИФА. Может быть, следующий чемпионат будет более интересным, чем этот», — сказал Губерниев «СЭ».

ЧМ-2026 стал первым мировым первенством, в котором приняли участие 48 сборных. С 1998 по 2022 в чемпионатах мира участвовали по 32 команды.

Победителем ЧМ-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике, стала сборная Испании. В финале испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину — 1:0.