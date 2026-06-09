Сборная Англии пережила землетрясение в Орландо после инцидента со стрельбой

Футболисты сборной Англии пережили землетрясение в США, сообщает RMC Sport.

По данным источника, у западного побережья Кубы были зафиксированы толчки магнитудой 6,1 балла. В Орландо, куда англичане прибыли на товарищеский матч с Коста-Рикой, ощущались колебания земной поверхности. Это самое сильное землетрясение в регионе с 1880 года.

Пострадавших в городе нет, как и угрозы цунами.

7 июня около будущей тренировочной базы сборной Англии произошла стрельба, в результате которой ранения получили девять человек. Во время инцидента национальная команда под руководством Томаса Тухеля находилась во Флориде на товарищеском матче с Новой Зеландией.

Сборная Англии продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе «три льва» встретятся с Хорватией, Ганой и Панамой.

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