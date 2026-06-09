Опубликовано расписание сборной ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу

Сборная ДР Конго по футболу сыграет в группе K с Португалией, Колумбией и Узбекистаном в финальном турнире чемпионата мира — 2026. «СЭ» публикует расписание команды.

Расписание сборной ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026

17 июня (среда)

20:00. Португалия — ДР Конго

24 июня (среда)

05:00. Колумбия — ДР Конго

28 июня (воскресенье)

02:30. ДР Конго — Узбекистан

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

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