Расписание сборной ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу
Опубликовано расписание сборной ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу
Сборная ДР Конго по футболу сыграет в группе K с Португалией, Колумбией и Узбекистаном в финальном турнире чемпионата мира — 2026. «СЭ» публикует расписание команды.
Расписание сборной ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026
17 июня (среда)
20:00. Португалия — ДР Конго
24 июня (среда)
05:00. Колумбия — ДР Конго
28 июня (воскресенье)
02:30. ДР Конго — Узбекистан
Время начала — московское.
Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».
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