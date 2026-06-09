Расписание сборной Ганы в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу

Опубликовано расписание сборной Ганы в групповом этапе чемпионата мира по футболу — 2026

Сборная Ганы по футболу сыграет в группе L с Хорватией, Англией и Панамой в финальном турнире чемпионата мира — 2026. «СЭ» публикует расписание команды.

Расписание сборной Ганы в групповом этапе ЧМ-2026

18 июня (четверг)

02:00. Гана — Панама

23 июня (вторник)

23:00. Англия — Гана

28 июня (воскресенье)

00:00. Хорватия — Гана

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде