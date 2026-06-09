Расписание сборной Ганы в групповом этапе ЧМ-2026 по футболу
Опубликовано расписание сборной Ганы в групповом этапе чемпионата мира по футболу — 2026
Сборная Ганы по футболу сыграет в группе L с Хорватией, Англией и Панамой в финальном турнире чемпионата мира — 2026. «СЭ» публикует расписание команды.
Расписание сборной Ганы в групповом этапе ЧМ-2026
18 июня (четверг)
02:00. Гана — Панама
23 июня (вторник)
23:00. Англия — Гана
28 июня (воскресенье)
00:00. Хорватия — Гана
Время начала — московское.
Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».
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