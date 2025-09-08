Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщает Ассоциация футбольных федераций страны.

Контракт между руководством ассоциации и 70-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию.

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Украиной командой будет руководить Айхан Аббасов, работавший главным тренером молодежной сборной.

Сантуш работал в сборной Азербайджана с июня 2024 года, за это время команда в 11 матчах два раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.

На старте отборочного турнира чемпионата мира-2026 в группе D азербайджанцы проиграли Исландии на выезде — 0:5. Матч с Украиной команда проведет на домашнем поле 9 сентября.