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8 сентября 2025, 12:19

Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Павел Лопатко
Фернанду Сантуш.
Фото Global Look Press

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщает Ассоциация футбольных федераций страны.

Контракт между руководством ассоциации и 70-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию.

Фернанду Сантуш.«Такой трусливый футбол нам не нужен». Сантуша выпроваживают из сборной Азербайджана, но он не хочет уходить

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Украиной командой будет руководить Айхан Аббасов, работавший главным тренером молодежной сборной.

Сантуш работал в сборной Азербайджана с июня 2024 года, за это время команда в 11 матчах два раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.

На старте отборочного турнира чемпионата мира-2026 в группе D азербайджанцы проиграли Исландии на выезде — 0:5. Матч с Украиной команда проведет на домашнем поле 9 сентября.

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Сборная Азербайджана по футболу
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