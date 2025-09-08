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8 сентября 2025, 12:51

Руди Гарсия: «Бельгии повезло, что мы все еще видим де Брейне в сборной»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия оценил игру полузащитника Кевина де Брейне в матче с Казахстаном (6:0) в квалификации чемпионата мира.

Хавбек «Наполи» забил два гола и сделал результативный пас.

«Я бы хотел отметить игру де Брюйне. Нам повезло, что мы все еще видим его как в его клубе, так и в сборной, и можем восхищаться его талантом. Он великолепный игрок, настоящий лидер и прежде всего мотиватор. В Италии об этом говорят fuoriclasse — «высший класс», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Де Брейне забил 33-й и 34-й голы за национальную команду и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров. Он обошел Эдена Азара (33).

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Кевин Де Брейне
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Руди Гарсия

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