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Сегодня, 07:40

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов — участников ЧМ-2026

Павел Лопатко

41-летний португалец Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом среди участников чемпионата мира 2026 года, сообщает Forbes.

Доход нападающего сборной Португалии за год (июнь 2025 года — июнь 2026 года) составил 300 миллионов долларов США, из которых 235 миллионов — зарплата и бонусы на поле, а 65 миллионов — доходы вне поля.

Вторую строчку занимает 38-летний аргентинец Лионель Месси с 140 миллионами долларов США (поровну — по 70 миллионов на поле и вне поля). Замыкает тройку 27-летний француз Килиан Мбаппе — 95 миллионов долларов США (70 миллионов на поле, 25 миллионов вне поля).

25-летний норвежец Эрлинг Холанн заработал 80 миллионов долларов США (60 миллионов на поле и 20 миллионов вне поля). 25-летний бразилец Винисиус Жуниор замыкает пятерку лидеров рейтинга с 60 миллионами долларов США (40 миллионов на поле и 20 миллионов вне поля).

Чемпионат мира-2026 стартует матчем Мексика — ЮАР 11 июня.

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Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
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Чемпионат мира по футболу 2026

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