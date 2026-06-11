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Сегодня, 07:55

Сборная Германии оплатит болельщикам проезд на матч чемпионата мира-2026 с Эквадором

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Германии предложила своим фанатам бесплатный проезд на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 против Эквадора, сообщает The Athletic.

Матч пройдет 25 июня на «Метлайф-стэдиум», расположенном в Ист-Ратерфорде, поэтому поездка туда и обратно на поезде обойдется болельщикам в 98 долларов, хотя обычно стоит 14,9 доллара.

Немецкий футбольный союз и игроки сборной Германии решили помочь болельщикам, которые и без того испытывают трудности с оплатой дорогих авиабилетов и проживания в отелях.

В понедельник члены зарегистрированных фанатских групп сборной Германии получили электронные письма, что им компенсируют билеты на поездку на стадион.

«Мы отдадим все силы — как на поле, так и за его пределами — чтобы обеспечить успешный и незабываемый турнир. Ваша поддержка значит для нас очень много. Мы прекрасно понимаем, на какие жертвы вы идете, особенно финансовые. Поэтому мы, как команда, хотим отблагодарить вас и помочь вам с особенно сложной поездкой на матч против Эквадора 25 июня», — говорится в письме.

Организованные автобусы вместят 4000 болельщиков. Желающим воспользоваться этим предложением было предложено зарегистрироваться.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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