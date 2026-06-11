Умер 77-летний болельщик, у которого случился сердечный приступ перед началом матча Португалии и Нигерии

77-летний мужчина скончался за несколько минут до начала товарищеского матча между Португалией и Нигерией. Он находился на стадионе «Доктор Магальяйнш Песоа» в Лейрии, где проходила игра, когда у него случился сердечный приступ, сообщает UOL.

Медики оказали фанату немедленную помощь и доставили его в больницу Санту-Андре в Лейрии, где была зафиксирована его смерть.

Португальская федерация футбола выразила соболезнования и пообещала бороться за память болельщика.

«В этот момент огромной боли и скорби Федерация футбола Португалии и национальная сборная разделяют горе семьи и друзей этого болельщика. Национальная сборная сделает все, чтобы во время чемпионата мира-2026 посвятить первую победу его памяти», — говорится в заявлении организации.

Португалия обыграла Нигерию со счетом 2:1.

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