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6 июня, 21:00

Сборная Японии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Каору Митома.
Фото Getty Images

Сборная Японии по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе F. Соперники японцев- сборные Нидерландов, Швеции и Туниса.

Игры японцев пройдут на двух стадионах: «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Японии

14 июня, воскресенье

23.00. Нидерланды — Япония

21 июня, воскресенье

7.00. Тунис — Япония

26 июня, пятница

2.00. Япония — Швеция

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Японии, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Японии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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