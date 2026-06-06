Сборная Японии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Японии по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе F. Соперники японцев- сборные Нидерландов, Швеции и Туниса.

Игры японцев пройдут на двух стадионах: «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Японии

14 июня, воскресенье

23.00. Нидерланды — Япония

21 июня, воскресенье

7.00. Тунис — Япония

26 июня, пятница

2.00. Япония — Швеция

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Японии, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.