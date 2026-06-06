Сборная Японии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Японии по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе F. Соперники японцев- сборные Нидерландов, Швеции и Туниса.
Игры японцев пройдут на двух стадионах: «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Японии
14 июня, воскресенье
23.00. Нидерланды — Япония
21 июня, воскресенье
7.00. Тунис — Япония
26 июня, пятница
2.00. Япония — Швеция
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Японии, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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