Защитник сборной Аргентины Балерди пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник Леонардо Балерди исключен из состава сборной Аргентины на чемпионат мира-2026, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Отмечается, что 27-летний футболист не сможет принять участие в соревновании из-за травмы икроножной мышцы правой ноги.

В сезоне-2025/26 Балерди провел 36 матчей за «Марсель» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Чемпионат мира состоится в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с национальными командами Австрии, Алжира и Иордании.

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