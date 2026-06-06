Сборная Кюрасао: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Кюрасао на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Кюрасао по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе Е. Соперники кюрасаонцев — сборные Германии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Игры кюрасаонцев пройдут на трех стадионах: «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (США), «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Кюрасао

14 июня, воскресенье

20.00. Германия — Кюрасао

21 июня, воскресенье

3.00. Эквадор — Кюрасао

25 июня, четверг

23.00. Кюрасао — Кот-д'Ивуар

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Кюрасао, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.