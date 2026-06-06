Сборная Эквадора: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Эквадора на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Эквадора по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе Е. Соперники эквадорцев- сборные Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
Игры эквадорцев пройдут на трех стадионах: «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Эквадора
15 июня, понедельник
2.00. Кот-д'Ивуар — Эквадор
21 июня, воскресенье
3.00. Эквадор — Кюрасао
25 июня, четверг
23.00. Эквадор — Германия
Время начала — московское.
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