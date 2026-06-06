Сборная Эквадора: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Эквадора на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Эквадора по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе Е. Соперники эквадорцев- сборные Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Игры эквадорцев пройдут на трех стадионах: «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Эквадора

15 июня, понедельник

2.00. Кот-д'Ивуар — Эквадор

21 июня, воскресенье

3.00. Эквадор — Кюрасао

25 июня, четверг

23.00. Эквадор — Германия

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Эквадора, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.