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6 июня, 20:00

Сборная Эквадора: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Эквадора на групповом этапе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мойсес Кайседо.
Фото Getty Images

Сборная Эквадора по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе Е. Соперники эквадорцев- сборные Германии, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Игры эквадорцев пройдут на трех стадионах: «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Эквадора

15 июня, понедельник

2.00. Кот-д'Ивуар — Эквадор

21 июня, воскресенье

3.00. Эквадор — Кюрасао

25 июня, четверг

23.00. Эквадор — Германия

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Эквадора, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Эквадора по футболу

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