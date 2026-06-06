Сборная Парагвая: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Парагвая на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Парагвая по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе D. Соперники парагвайцев — сборные США, Австралии и Турции.

Игры парагвайцев пройдут на двух стадионах: «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Ливайс» в Санта-Кларе (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Парагвае

13 июня, суббота

4.00. США — Парагвай

20 июня, суббота

6.00. Турция — Парагвай

26 июня, пятница

5.00. Парагвай — Австралия

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Парагвая, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.