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6 июня, 18:00

Сборная Парагвая: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Парагвая на групповом этапе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мигель Альмирон.
Фото Getty Images

Сборная Парагвая по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе D. Соперники парагвайцев — сборные США, Австралии и Турции.

Игры парагвайцев пройдут на двух стадионах: «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Ливайс» в Санта-Кларе (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Парагвае

13 июня, суббота

4.00. США — Парагвай

20 июня, суббота

6.00. Турция — Парагвай

26 июня, пятница

5.00. Парагвай — Австралия

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Парагвая, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

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Сборная Парагвая по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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