Сборная Парагвая: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Парагвая на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Парагвая по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе D. Соперники парагвайцев — сборные США, Австралии и Турции.
Игры парагвайцев пройдут на двух стадионах: «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Ливайс» в Санта-Кларе (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Парагвае
13 июня, суббота
4.00. США — Парагвай
20 июня, суббота
6.00. Турция — Парагвай
26 июня, пятница
5.00. Парагвай — Австралия
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Парагвая, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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